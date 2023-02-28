台北市中等學校運動會28日起至3月3日在台北田徑場登場，台北市長蔣萬安出席開賽活動時勉勵各校選手展現平時訓練成果，代表台北市在全中運拿下佳績。他也提到，未來欲整合並建立台北市體育運動資料中心，擴大北市運科中心計畫，用科技協助、培訓選手。

蔣萬安今早出席台北市中等學校運動會，為各校選手加油、打氣，得知運動員宣誓代表曾在全中運創下一米七六的跳高紀錄，蔣萬安不忘向媒體稱讚，同學跳得比自己還高，相當厲害。

蔣萬安致詞時表示，他一直以來都非常關心年輕人的運動教育，希望透過科技協助熱愛運動的人們，並培養更優秀的運動人才。未來將整合並建立台北市體育運動資料中心，擴大北市運科中心計畫，以提供完善運動訓練平台、體育運動資料科技及醫療資源等，讓選手有更完善環境接受訓練。

他指出，台北市在去年全中運拿下117面金牌、118面銀牌，以及151面銅牌，總獎牌數高達386面，創下台北市近10年全中運獎牌數新高，同時也囊括21項團體錦標賽第1名，2項成績都是全國第一，是台北市所有中學選手的驕傲，希望這次再創佳績。

蔣萬安表示，選手們透過訓練，不只強化各項運動賽事技能，也能提升心理素質，這些都將成為學生們最強的優勢。今年全中運將在新竹縣舉辦，期許大家展現平時訓練成果，進軍全中運。