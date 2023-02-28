桃園一名黃姓男子前年透過臉書結交未成年的女友A，先後與A女發生2次性行為之外，還偷存下A女自慰及洗澡的畫面，直到A女向學校老師通報，全案才曝光。台中地院審結，判黃男應執行有期徒刑5年4月。可上訴。

判決書指出，黃男為成年人，2021年10月初透過社群平台臉書認識年僅14歲的A女，雙方進而交往成為男女朋友，同月間2人在汽車旅館見面時，黃男強迫A女發生性行為1次，隔月則於KTV包廂廁所內再發生1次合意性交。

不只如此，2022年1月間，黃男側錄下A女自慰的畫面，以及截圖下A女洗澡裸露胸部的影像，直到A女向學校輔導老師求助，校方依法通報，員警接獲報案後前往黃男住處搜索，扣得犯案IPhone，全案才曝光。

台中地院審理時，法官指出，黃男明明知情A女為14歲以上未滿16歲的少女，處於身心與人格發展的重要階段，對於男女兩性關係認知不成熟，仍處於懵懂的階段，卻未能控制自身慾望，做出4次犯行，對於A女造成負面影響，考量黃男認罪等一切情狀，依成年人故意對少年犯強制性交等數罪，應執行有期徒刑5年4月。可上訴。