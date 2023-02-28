美中關係持續惡化，因美股監管趨嚴，使中企赴美上市風潮急凍，改湧入瑞士證交所掛牌。外媒指出，自去年7月以來，已有9家公司赴瑞士證交所上市，共募資32億美元，遠超過中國企業2022年在美國上市的籌資總額。

根據日經亞洲報導，瑞士證交所執行長Jos Dijsselhof受訪時表示，中國企業蜂擁至瑞士證交所上市，數量之多、速度之快，令他有點不知所措，他對於如此受歡迎的程度感到驚訝。

Jos Dijsselhof表示，全球公開募股 (IPO) 表現慘淡，IPO數量幾乎減半至1,671 家，但卻出乎意料看到中國企業逆勢而上。

中國企業紛紛轉往瑞士上市，Jos Dijsselhof進一步解讀，中企不僅僅是為了募資，也是藉此機會提升中企在歐洲和世界其他地區的知名度，再加上瑞士為中立國，因此吸引中企前來。

報導提到，美中緊張關係加劇，美國因為審計問題要求多家中企下市，北京對中企赴美上市審批也轉趨嚴格，瑞士趁機敞開大門，喜迎中企到瑞士上市交易。

金融資訊供應商路孚特（Refinitiv）數據顯示，去年截至11月中旬，中企在美上市僅募得1.525億美元，此數字遠低於2021年的128億美元。