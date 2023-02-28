中信房屋比較今年2月份與去年的去化天數，六都中僅有台北市的去化天數小幅減少2天，新北市拉長5天、桃園市拉長16天、台中市拉長25天、台南市拉長28天、高雄市拉長3天，六都平均拉長12.5天。

張世宗說，目前物價位處高檔，房地產營建成本壓力持續，中古成屋賣方因預期通膨將使房價有撐，對價格有所堅持，而買方認知跌價才入手的心態濃厚，買賣雙方對市場價格認知產生落差，市場進入僵持期，去化天數拉長。