中信房屋比較今年2月份與去年的去化天數，六都中僅有台北市的去化天數小幅減少2天，新北市拉長5天、桃園市拉長16天、台中市拉長25天、台南市拉長28天、高雄市拉長3天，六都平均拉長12.5天。
張世宗說，目前物價位處高檔，房地產營建成本壓力持續，中古成屋賣方因預期通膨將使房價有撐，對價格有所堅持，而買方認知跌價才入手的心態濃厚，買賣雙方對市場價格認知產生落差，市場進入僵持期，去化天數拉長。
2月工作日數雖短，但因元月適逢農曆年節長假，不動產交易量相對1月增溫。中信房屋總經理張世宗表示，2022年下半年受到美國大幅升息、通膨惡化、股市急轉直下、央行調升利率等衝擊，房市已有緊縮跡象，一月《平均地權條例》修正案一記重拳，不只投資客縮手，剛性買盤也進入觀望，預期跌價心態濃厚，買賣雙方價格進入拉鋸戰。
中信房屋比較今年2月份與去年的去化天數，六都中僅有台北市的去化天數小幅減少2天，新北市拉長5天、桃園市拉長16天、台中市拉長25天、台南市拉長28天、高雄市拉長3天，六都平均拉長12.5天。
張世宗說，目前物價位處高檔，房地產營建成本壓力持續，中古成屋賣方因預期通膨將使房價有撐，對價格有所堅持，而買方認知跌價才入手的心態濃厚，買賣雙方對市場價格認知產生落差，市場進入僵持期，去化天數拉長。
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