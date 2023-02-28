據香港《經濟日報》報導，大陸國家統計局今天發布《中華人民共和國2022年國民經濟和社會發展統計公報》。初步核算，全年國內生產總值1210207億元（人民幣，下同），比上年增長3.0％。全年最終消費支出拉動國內生產總值增長1.0個百分點。全年人均國內生產總值85698元，比上年增長3.0％。人均可支配收入36883元，比上年增長5.0％，扣除價格因素，實際增長2.9％。

人口

年末全國人口14億1175萬人，比上年末減少85萬人，其中城鎮常住人口92071萬人。全年出生人口956萬人，出生率為6.77‰；死亡人口1041萬人，死亡率為7.37‰；自然增長率為-0.60‰。

就業

年末全國就業人員73351萬人，其中城鎮就業人員45931萬人，佔全國就業人員比重為62.6％。全年城鎮新增就業1206萬人，比上年少增63萬人。全年全國城鎮調查失業率平均值為5.6％。年末全國城鎮調查失業率為5.5％。全國農民工總量29562萬人，比上年增長1.1％。其中，外出農民工17190萬人，增長0.1％；本地農民工12372萬人，增長2.4％。

消費

全年居民消費價格比上年上漲2.0％。工業生產者出廠價格上漲4.1％。工業生產者購進價格上漲6.1％。農產品生產者價格上漲0.4％。12月份，70個大中城市中，新建商品住宅銷售價格按年上漲的城市個數為16個，持平的為1個，下降的為53個；二手住宅銷售價格按年上漲的城市個數為6個，下降的為64個。

國內貿易

全年社會消費品零售總額439733億元，按年下降0.2％。按經營地統計，城鎮消費品零售額380448億元，下降0.3％；鄉村消費品零售額59285億元，與上年基本持平。按消費類型統計，商品零售額395792億元，增長0.5％；餐飲收入額43941億元，下降6.3％。

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對外經濟

全年貨物進出口總額420678億元，比上年增長7.7％。其中，出口239654億元，增長10.5％；進口181024億元，增長4.3％。貨物進出口順差58630億元，比上年增加15330億元。

居民收入消費和社會保障

全年全國居民人均可支配收入36883元，比上年增長5.0％，扣除價格因素，實際增長2.9％。全年全國居民人均消費支出24538元，比上年增長1.8％，扣除價格因素，實際下降0.2％。