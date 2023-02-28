大陸觀察者網2月28日報導，大陸國家外匯管理局外匯研究中心微信公眾號「中國外匯」2月27日消息，近期，有觀點質疑2020年至2022年中國大陸貿易投資順差合計近1.9兆美元，但外匯存底、外匯存款等數據未獲同步增長這一問題。釐清貿易投資順差去向，需要從大陸整體對外資金來源與運用角度觀察，而不應簡單地把貿易投資順差對應於外匯存底、外匯存款等數據變化。

從數據比對的實踐角度看，對外資金的來源與運用主要體現在以下方面。

首先是資金來源方面。近三年來，經常帳戶順差、赴中直接投資淨流入是大陸主要的對外資金來源。近三年疫情多次衝擊全球經濟和產業鏈供應鏈，大陸經濟運行總體較快恢復，涉外經濟發展韌性較強，國際貿易和赴中直接投資呈現穩健發展態勢，形成了較高規模的跨境資金淨流入。

根據國際收支平衡表數據初步測算，2020年至2022年，經常帳戶順差、吸收赴中各類投資合計形成對外資金來源約2兆美元。一方面，大陸經常帳戶合計順差9800多億美元，與同期國內生產總值（GDP）之比為2％左右，處於合理均衡區間。另一方面，大陸吸收跨境投融資合計1兆多美元。大陸經濟前景長期看好，疊加消費市場潛力巨大、營商環境不斷改善，近三年赴中直接投資資金淨流入近7800億美元。外資買入境內債券和股票等赴中證券投資，以及國內主體從境外獲得存貸款等赴中其他投資，也形成了一定規模的資金淨流入。

其次是資金運用方面。跨境貿易投資順差超八成轉換為大陸民間部門對外投資，境內企業、銀行等持有的境外資產增加。對外資金運用分為民間部門運用和官方運用。民間部門運用主要是境內企業、銀行等通過直接投資、證券投資、其他投資（包含存貸款）等管道開展對外投資。從近三年情況看，大陸對外資金運用合計接近2兆美元，基本與對外資金來源規模相對應，民間部門對外投資規模占比超八成。其中，對外直接投資近4400億美元，對外證券投資和對外存貸款等其他投資合計達1兆多美元。這些對外投資同時都是民間部門的資產，並且是「藏匯於民」的重要表現。官方部門對外投資主要表現為存底資產增加，2020年至2022年增幅為3100多億美元，其中絕大部分是外匯存底增加，這與外匯存底餘額變動有一些差異，主要原因是餘額還受到匯率折算和資產價格變動等估值因素的影響。

總的來看，無論是從理論角度還是數據比對的實踐角度，近三年大陸對外資金來源都可以找到對外資金運用的相關項目，兩者基本能夠匹配。

經常帳戶順差、吸收赴中各類投資資金主要轉化為大陸民間部門對外投資，增加了對外資產，是市場主體合理利用境內外兩種資源、兩個市場的表現，也是大陸國際收支自主平衡格局更加穩固的體現。

一方面，貿易投資高順差不再對應官方儲備高增長，民間部門對外資產負債匹配度提升，有助於提高整體抗風險能力。

另一方面，大陸對外資產持有主體多元化穩步推進，官方儲備資產占比回落，民間部門對外投資占比提升，優化了大陸對外資產結構，可以逐步改善大陸對外投資收益狀況。