美中高超音速飛彈競賽

中方研究人員說，他們透過人工智慧，率先模擬以11馬赫飛行的高超音速戰機空戰，而相關技術建構出打敗敵人的驚人戰術。

據《南華早報》（South China Morning Post）28日報導，在這電腦模擬中，高超音速戰機遭遇最高飛速達1.3馬赫，近似F-35的敵機時，中方飛行員奉命加以擊殺。而直覺加上基於先前兵推的結果，飛行員應該會向目標直衝過去。然而，飛行員按照AI團隊的指引，卻遠遠飛到敵機前面，占取出人意料的位置，向後朝敵機發射飛彈。根據電腦模擬，這飛彈以高達11馬赫的速度，擊中位於高超音速戰機後30公里的敵機，在不到8秒內就結束了空戰。

南京航空航天大学（NUAA）航太學院副教授劉燕斌領導的團隊說，這種反直覺手法提供了可能範圍內的最長射程，也將飛行員的風險降到最低。研究人員模擬了從5—11馬赫之間的空戰，並將成果發表在《北京航空航天大學學報》上。

而在空戰中，可重複使用的高超音速戰機享有許多潛在優勢，其中包括執行任務成本相當低廉，並能在極高速下機動。不過，研究人員還沒為航速至少為5馬赫的高超音速戰機研製出能發射武器的火控系统。高超音速飛行需要快速的反應時間，必須要有能極精準計算的火控系統。

高超音速轟炸機

劉燕斌的團隊說，AI能用來提升高超音速戰機的戰鬥性能。「人工智慧在這領域有十分廣泛的應用潛力。」研究人員說，在一般速度低於5馬赫的空戰中，敵對雙方通常會正面迎戰，避免被對手尾隨。但在這次模擬空戰中，最令人意外的，就是在11馬赫的飛速下，以最大射程在戰區外攻擊機尾後的敵機，並趁攻擊後迅速離開，大大提高生存力。

「未來空戰變得愈來愈複雜，戰鬥任務也變得更棘手。飛行員需要迅速處理大量情資，並做出最好的戰術決策，」論文指出，「而在機載火控系統中應用人工智慧技術，可以提高戰機的狀況覺知力，還有系統的攻防反應速度。」劉燕斌團隊說，下一步他們將研究利用AI，助使多架高超音速戰機協同，發動多波、多任務攻擊。