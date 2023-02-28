今年是二二八事件76周年，台灣民眾黨今表示，歷史不能遺忘，反省與追思同樣重要，面對過去的錯誤，才能對話而後和解，擺脫傷痛的記憶，讓台灣真正擁有公平正義。

民眾黨指出，1947年2月27日後，許多民眾與親友天人永隔，一整批知識份子消失，留下長時間的噤聲和隔閡，如今傷痕仍未癒合，在228紀念日這一天，除向受難者英靈與家屬致上追思與敬意，也期盼還原真相，令大眾警醒，不容國家機器重蹈覆轍，「讓仇恨終結，讓逝者獲得安息，讓家屬走出傷痛，是我們這一代共同的責任。」

然而民眾黨質疑，促進轉型正義委員會去年5月解散，行政院轉型正義會報也只開過一次會，等不到真正的轉型正義，更遑論和解共生，解開「只有受害者、沒有加害者」的歷史糾結。

台灣民眾黨呼籲，二二八不能只有悲情和對抗，那是民眾起身推翻威權爭取民主的勇氣，如今更是促進社會和諧團結的時刻。記住前人苦難，所以更加珍惜民主，將悲傷的淚水，化為寬容與諒解的汗水，用367.6公里一日北高之行，賦予二二八不同的意義，也期盼公開真相、賠償受害者、由加害者向受害者致歉，讓台灣人民從此刻與仇恨和解，走向共同的未來。

民眾黨主席柯文哲循過往慣例在二二八紀念日前挑戰一日北高，對此他受訪時指出，不要說衝聲量，「這個是這樣，做一次叫作秀，每年做它就可以變成一個傳統。」他表示，很希望台灣的一些主要活動都是傳統，比如說一日北高大概在228前後。