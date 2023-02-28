藝人譚艾珍與愛女歐陽靖及孫子定居台南，常透過社群網路與粉絲分享日常點滴的她，近來透露到住家附近超市買蛋時，見到架上早已空無一物，讓想為孫子補充營養的她略感無奈，對此，網友也紛紛向她透露每日買蛋的最佳時機。

譚艾珍曬出到超商購物的照片，只見原本銷售雞蛋的架位空無一物，甚至還貼出公告寫道：「每人每次限購2盒」，對此，她無奈表示：「下午到安平的全聯超市買水果蔬菜，看到冷藏雞蛋櫃除了兩包茶葉蛋孤零零地擠在旁邊⋯空位已經變成泡菜櫃了」，唯一慶幸的是家裡還有一盒，但為了讓孫子能補充營養，她表示近來會少吃點蛋，疼孫的心情表露無遺。

對此，網友紛紛留言：「傳統市場都買的到，有時候超商也會有」、「鴨蛋沒缺，還比較便宜」、「全世界不是只有全聯賣蛋啊，我也住台南，但是蛋一直都很容易買到欸」、「現在都改去市場買了，要多少有多少，不要買貴了」、「安平市場蛋商還是買的到喔」、「市場兩攤在賣，超市本來就有控管庫存」，也有人提供買蛋時機：「「每間全聯補貨時間不一樣，只要詢問補貨時間，都買的到」。

農委會主委陳吉仲日前表示為解蛋荒，將透過短期專案進口500萬顆蛋供3月使用，如今首批由澳洲進口的殼蛋已抵台，最快3月1日即可調度給加工業者使用，不過具體數量暫不願透露。