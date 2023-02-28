全球景氣前景黯淡，大陸經濟復甦成為一線希望，但美媒也點出一大問題，即大陸地方政府的債務不斷增加，將是當局需要面對的經濟風險，其中天津的財務狀況最糟糕，債務達到其收入的3倍。

美國財經媒體報導，依據現有的官方數據推估，超過一半的地方政府都面臨資金嚴重緊縮的問題，債務比例超過收入的120%，已經達到債務風險過高的門檻，其中天津的債務更是收入的3倍，財務狀況最差。

報導提到，即使地方政府不太可能違約，但債務水準越高，會導致地方政府的支出降低，而中央政府的支出增加，高盛經濟學家Lisheng Wang表示，「債務水準上升，代表地方政府償還債務的成本變得更高，在資金回報率下降的情況下，經濟刺激的空間受到限制。」

標普全球高級主管Susan Chu也提到，當地方政府越來越接近債務門檻時，中央政府的審查會逐漸收緊，且地方政府對國有企業的援助也會因此受到限制。

多年來，許多經濟學家一直建議大陸政府，填補地方政府資金缺口的一個方法是中央政府增加借款，同時減少地方政府的支出，進而降低地方政府承擔額外債務的需求。