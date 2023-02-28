徐姓男子激動的向陳其邁喊話，場面陷入混亂。（楊舒婷攝）

今日為228事件紀念日，高市在228和平紀念公園進行「76周年追思紀念儀式」，讓當年的受害者家屬進行追思與獻花儀式。不料，高雄市長陳其邁入場前遭到徐姓男子抗議，徐男高喊著「市長，76年已經夠了，你是高雄人的市長，不是民進黨的市長」，現場一度陷入混亂，但在徐男被警方帶走後，追思儀式仍照常進行。

高市在228和平紀念公園進行「76周年追思紀念儀式」，讓當年的受害者家屬進行追思與獻花儀式。（楊舒婷攝）

家屬進行獻花儀式。（楊舒婷攝）

適逢228事件76周年，高市府在當年開出第1槍，造成228事件爆發的228和平紀念公園進行追思儀式，儀式上陳其邁與受害者家屬們一起默哀1分鐘，在228關懷協會理事長王文宏致詞完後，進行獻花儀式，一支支白色野百合由家屬們親手放在紀念碑上，並有許多家屬對著紀念碑鞠躬，表示思念與尊敬之情。

高雄市長陳其邁入場前遭到徐姓男子抗議，徐男高喊著「市長，76年已經夠了，你是高雄人的市長，不是民進黨的市長」（楊舒婷攝）

不過在儀式進行之前，仍有民眾到場對陳其邁喊話，「陳其邁市長，你是高雄人的市長，不是民進黨的市長，高雄年輕人的心聲你有聽到嗎？」徐男高喊著訴求，要求陳其邁不要再帶頭製造族群仇恨，也不要再消費228事件來換取選票。徐男也提到，國民黨已經道過歉了，政府也賠償了，每年都炒冷飯又吵翻天有意思嗎？事情都過去76年了，人民百姓每年都看同樣的戲也膩了。

據了解，徐姓民眾本名為徐尚賢，當年曾參與罷免黃捷行動，是色彩鮮明的親藍人士，在徐尚賢被帶離現場後，徐尚賢表示，他只是覺得當年政府已經道歉又賠償過了，為什麼還要一直消費228事件？

陳其邁在致詞時描述，76年前的228事件過後，同年的3月6日高雄仕紳所組成的7人和平代表團，到高雄要塞司令部進行和平的談判，但談判破裂，也變成當時國民黨政府對台灣228事件的清算定案，228紀念公園對面即是當時的高雄市政府，有很多的高雄市民在3月白色恐怖時不幸受難。

「歷史不能忘記，歷史可以原諒」，陳其邁說，76年前3月6日的鎮壓事件，台灣更接續經歷數10年的白色恐怖，那段時間台灣人噤聲，很多台灣人在暗處獨自難過、流眼淚；直到許多民主前輩站了出來，經過無數的努力，才讓台灣人了解到這塊土地所經歷的歷史。

陳其邁提到，76年來一代又一代的台灣人傳承台灣民主的薪火，無時無刻提醒台灣人人權、民主、自由的可貴，期待對於歷史的反省，大家能夠和解，繼續向前行。