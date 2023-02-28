來自日本的牛丼連鎖品牌「松屋」，旗下芝山店發出公告，不僅調整營業時間，連周六、周日都不營業了，罕見周末不做生意，掀起網友熱烈討論。

「松屋」、「吉野家」、「Sukiya」是日本3大牛丼品牌，先後來台插旗，成為不少人愛店。「松屋」雖然店數最少，但2018年在新光三越南西店開出全台首店，曾引爆朝聖人潮；目前5間門市，台北4間、新北1間。

芝山店就在北捷芝山站對面，鄰近還有八方雲集、bbq等連鎖店，生意不差。結果芝山店表示，3月1日起平日只營業8小時，分別為早上10點到下午2點，以及下午5點到晚間10點，周六、日則不開店。

（翻攝台灣松屋臉書）

標榜日本原汁原味的品牌，沒開24小時已經有點另類了，沒想到居然一天只做8小時生意，且跟著周休二日，網友傻眼「一點都不牛丼了」。若以台北市為例，吉野家營業時間多為清晨5點至隔天凌晨4點；Sukiya部分門市則是24小時營業。

有網友認為，松屋芝山店很明顯請不到員工，才會做出暫時調整的決定，「有時候吃牛丼，就是要半夜才好吃，現在正餐時間去，亂沒fu」、「你營業一整天跟營業8小時，都要付一樣房租，划不來」、「可能周末生意更差，乾脆休息」。