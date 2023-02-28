香港28歲名媛蔡天鳳疑遭前夫一家人殺害後殘忍肢解烹屍，震驚社會。對此，大陸命理師「陳家命理」從面相看，直指蔡天鳳「面相有點弱，但名字又取得太大」，甚至點名，「很多名字帶『天』的，如命運承受不住，容易不利。」

陳家命理微博有11萬名粉絲關注，他日前發文指出，從蔡天鳳的面相看，這種過於尖削的鼻子，人生不明顯起伏的似乎很少；另外她眼神也弱，「眼睛有些漏神」。陳家命理直呼：「名字取得又太大，很多名字帶『天』的，如命運承受不住，很多也容易不利。」

至於蔡天鳳為何會被鄺姓前夫迷惑，離婚後還一直補貼對方？陳家命理分析了前夫面相指出，他耳朵又小又低，一看就是很自私自利，又容易衝動，「是情緒不穩的面相」。

陳家命理感嘆，「人有時候運氣差時，就很容易糊塗，否則蔡家這麼有錢，怎會18歲就選擇和這個男人結婚，還生了2個小孩？」他直言，前夫一家面相個個非善類，「蔡還是糊里糊塗跳了進去，最後被傷得粉身碎骨。」

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