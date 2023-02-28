南投縣立委補選將於3月4日投票，引發政壇關注。曾代表國民黨參選台中市立委補選落敗的前立委顏寬恒表示，藍營選將林明溱正面臨綠營的狂轟猛炸就跟他去年相同處境，所以他對林感同身受；他呼籲藍營面對綠營的抹黑攻勢，必須及時應對、澄清，而且必須凝聚泛藍向心力、催高投票率，切勿大意。

顏寬恒昨（27）日接受香港媒體《中評社》訪問坦言，他自己有慘痛的經驗，所以真的對南投這一局感到緊張，因為目前的政治局勢面與去年補選時的狀況類似，民進黨仍掌握行政資源、把持媒體輿論風向，故他要以過來人的身份特別呼籲國民黨切勿大意。

顏寬恒指出，國民黨要注意的，除了即時應對、澄清謠言外，還要想辦法凝聚泛藍票源、催高投票率，這樣才能創造勝選的利基。

針對林明溱，顏寬恒強調，林在縣長任內曾獲得五星評鑑，讓南投縣變成一個觀光大縣，縣民的光榮感也很強。他期待南投鄉親，選擇真正能為南投帶來建設的人，而不是只會做政治操作、帶風向、創造對立、撕裂族群的黨意型政治人物。

顏寬恒的說法引發熱烈討論，網友湧入《中時新聞網》、《yahoo!新聞》留言：「台灣不能讓詐騙集團再囂張下去」、「當時綠媒整天打顏家是十惡不赦，民進黨選上後就又不談顏家了」、「民進黨超會選舉，國民黨千萬不能掉以輕心」、「顏寬恒來說很有公信力，他當時也是每天被瘋狂追打」。