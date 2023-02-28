屏縣府辦二二八音樂會，國境之南受難家屬數十年從未缺席。（林和生攝）

二二八事件迄今邁入76周年，屏東縣政府28日在屏東公園228紀念碑前舉辦「愛與希望、迎向光芒」紀念音樂會，屏東縣長周春米帶領多位縣府一級主管，向228受難者先賢致上最崇高的敬意，並與罹難者家屬一同向紀念碑獻花。

參與家屬中住在墾丁的張林淑汝數十年來從未缺席，面對歷史傷痛，更願意樂觀與饒恕看待歷史悲劇，希望下一代能夠了解真相；此次音樂會邀請樂團演唱包含望春風、月夜愁、夜來香、淚光閃閃等歌曲，用歌聲緬懷歷史，期盼透過音樂撫慰每一個受傷的心靈。

周春米表示，今天的民主和自由是許多先烈們換來的，二二八紀念日是讓這一塊土地上的人反省和檢討，以愛與希望為共同生長的城市點燃光芒，持續不分彼此的向前走。

活動結束後，屏縣府更邀請受難家屬至屏東國賓影城觀賞由侯孝賢所執導《悲情城市》數位4K修復版，透過電影數位科技重現，在完整保留膠卷風格的影像下，讓新一代的觀眾能更了解當時時代變遷及政權輪替過程中，所造成不可抹滅的衝突，不忘前人用血淚換來的自由。