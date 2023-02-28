大陸網紅周揚青與交往9年的羅志分手後，人氣越來越旺，一舉一動都成焦點。近日她前往峇里島旅遊，並曬出一系列比基尼辣照，豈料被部分網友懷疑身材是進廠維修過，她不僅自己霸氣留言否認，連整形醫師忍不住跳出來說話了。

周揚青日前曬出比基尼辣照，並直呼：「終於實現泳衣自由啦！一定要趁著還漂亮的時候，多留點辣妹照！再也不要被任何人限制，媽媽也管不了」，從她的照片中可見，渾圓雙峰一覽無遺、纖細的水蛇腰和長腿，令粉絲們驚艷不已。

不過還是有些酸民質疑承認整型過的周揚青，身材也是假的：「想問你抽過脂肪嗎？介紹介紹」，面對該留言周揚青霸氣回覆：「沒有」此外，分別擁有40萬與366萬粉絲的整型醫生周璟和修志夫也看不下去，跳出來為周揚青說話。

醫生跳出來幫周揚青說話。(圖/微博)

整形醫生認為不需要計較真假，好看就好。(圖/微博)

整型醫生周璟透露就算是脂肪豐胸也做不了這麼大，並表示：「我們身邊確實有一些天賦異稟的人，她們身上的肉比較聽話，只去它該去的地方。」，另一位醫生修志夫則調侃：「只要有女明星曬比基尼，我的私信必爆」，接著表示「如果一眼就看到是假的胸，那勢必是失敗的胸，很顯然周揚青的看著就真」，也讓大家別糾結真假，其實漂亮的話就欣賞便行。