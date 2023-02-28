韓聯社報導，隨著中國大陸疫情趨穩，27日自華入韓的短期居留外籍人員落地檢陽性率為零。韓國從3月1日起，解除針對自華入境人員的新冠落地檢義務，以及自華航班統一降落仁川國際機場的限制措施。

據韓國中央防疫對策本部28日消息，27日自華入境人員共有2114人，其中190名短期居留外籍人員在入境後接受新冠核酸檢測，無人確診感染。這是從上月2日起韓國政府對自華入境人員實施落地檢以來，落地檢陽性率第五次為零。但這一統計僅包括截至28日零時檢測結果出爐的人員。

為了防止中國大陸疫情擴散對韓國國內產生影響，韓國政府上月2日起要求自華入韓的短期居留外籍人員在機場接受落地檢，長期居留外籍人員和韓籍人員在居住地附近衛生站接受核酸檢測。自1月2日至2月27日，9.323萬名自華入境人員中，1.4824萬名短期居留外籍人員接受落地檢，其中832人確診感染，累計陽性率5.6％。

自華入韓的短期居留外籍人員新冠陽性率一度超過30％，但自韓國政府採取涉華防疫措施後逐漸下滑，隨著中國大陸疫情趨穩，2月第三周降至0.6％。因此，韓國政府決定從3月1日起解除針對自華入境人員的新冠落地檢義務，以及自華航班統一降落仁川國際機場的限制措施，但自華入境人員行前檢和填寫檢疫資訊輸入系統（Q-CODE）義務將延長至3月10日。