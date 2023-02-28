國防安全研究院國安所所長沈明室日前接受專訪分析2024總統大選，認為民進黨若派出賴清德參選，對上鴻海創辦人郭台銘或新北市長侯友宜「是有勝選可能」，並認為以賴清德的口才或對國政熟悉的程度，在辯論會上將「高下立判」。國民黨立委馬文君諷刺表示，若以此標準，民進黨派出前閣揆蘇貞昌不是勝算更大？

沈明室16日接受「台灣Plus」節目專訪時指出，賴清德若對上郭台銘或侯友宜，「是有勝選可能」，稱賴行政經驗非常豐富，反觀郭台銘，現在也沒看到他有關國家治理的一些相關理念；而侯友宜則尚未見其兩岸、國交、外交(理念)。

對此，馬文君今(28)日在臉書指出，如果口才和行政經驗就能決定總統勝選因素，那民進黨派出蘇貞昌前院長不是勝算更大？她直言，國防安全研究院的預算，全都來自國防部，也等於是「全民」的納稅錢，「身為國防院的『國安』所長，可以草率發言？」

沈明室這番言被認為不妥，國防部表示，已跟國安院溝通，並向各研究員宣達，未來避免此種情況再發生。