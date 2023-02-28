蘆洲有名自稱是外送員的男子，25日深夜將轎車違停在光榮路上，引來巡邏員警上前盤查，結果警方在車內發現一個塞滿50包毒品咖啡包的禮盒，懷疑他涉嫌運毒當場逮捕，全案依毒品危害防制條例案移送新北地檢偵辦。

這起事件發生在25日晚間11時許，31歲歐陽姓男子當時駕駛轎車違規停在蘆洲光榮路上，車身幾乎占據快半個車道，2名巡邏員警見狀隨即上前盤查，歐陽男起初向員警供稱要找一間24小時的藥局，這時警方發現車內有個禮盒看起來相當可疑，因此徵詢他的同意後便打開禮盒，沒想到發現裡頭滿滿的都是「毒品咖啡包」。

警方在禮盒內發現藏有印製成動畫人物圖案的三級毒品咖啡包50包，總毛重237.9公克，歐陽男強調自己是從事外送行業，對於禮盒裡面塞有滿滿的咖啡包一事完全不知情，被查獲時頻頻強調「我不知道」，稱是替友人送貨，但由於該造型的毒品包近期在雙北地區四處竄，警方不排除他是專門替販毒集團負責運毒的可能性。

目前歐陽男已遭警方依《毒品危害防制條例》案移送新北地檢偵辦，將全案不排除有其他共犯協助運送、製造毒品，積極向上溯源並追查毒品流向。

★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！