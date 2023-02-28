農委會透過短期專案進口500萬顆蛋來舒緩缺蛋問題，目前首批由澳洲進口的殼蛋已抵台，最快3月1日即可調度給加工業者使用。然而澳洲蛋原本就能進口，但進口其他國家的蛋仍得先談妥相關防檢疫條件，因此也出現「開特例」的質疑。農委會僅表示，其他國家的蛋有在接觸中，但無法繼續說明。

農委會畜牧處副處長江文全回應，針對進口澳洲蛋部分，整個進口都要符合檢疫規定，加上距離和供應端都要能夠配合來多方考量，澳洲的蛋和日本一樣本來就能進口，至於澳洲蛋在本次專案進口中會佔多少，目前還得按照通路和市場需求來調度，因此數量上還沒完全確定，但預計會進口500萬顆，包含液蛋和殼蛋。

針對澳洲蛋價格的部分，由於這批是空運抵台，每公斤的價格還沒精算，但相關額外費用農委會將統籌處理。

然而有許多國家的蛋目前仍無法進來台灣，本次專案進口他國的蛋遭疑開特例小門，對此江文全僅表示，其他國家的蛋都有在接觸當中，目前還沒談定，沒辦法繼續說明下去，但會進口符合檢疫條件的蛋。

農業粉專Lin Bay好油指出，農委會說跟澳洲進蛋本身是一件很弔詭的事，澳洲的零售蛋價是世界前10以內，每公斤平均在台幣135左右，而且航程太長很難用海運，500萬顆蛋大約也要300噸以上。

該粉專說，農委會說差價要吸收，但空運這種雞蛋過來，以台灣現在的價格給業者，預估每公斤至少要虧100元以上，農委會至少要貼3000萬，這種錢該怎麼核銷？如果被立委查到會有多難看？