白俄羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）今日至3月2日將對中國大陸進行國事訪問，中國大陸駐白俄羅斯大使謝小用27日接受白國家通訊社專訪時透露，兩國元首將就雙邊關係、兩國各領域合作及重大國際和地區問題深入交換意見，並簽署政治、經貿、金融等諸多領域合作文件。

據「中國駐白俄羅斯大使館」微信公眾號28日消息，謝小用認為，中白自1992年建交以來，已走過31年友好合作歷程，發生了許多重大事件，堪稱雙邊關係的里程碑，包括2015年中國大陸國家主席習近平訪問白俄羅斯；2013年、2016年盧卡申科訪問中國大陸；中白工業園成立10周年等。

謝小用強調，去年9月，習近平和盧卡申科在撒馬爾罕舉行會晤，共同決定將中白關係提升至全天候全面戰略夥伴關係，實現了中白關係的歷史性跨躍。中方高度重視與白俄羅斯發展友好合作關係，願繼續與白方一道，推動兩國關係不斷邁向前進。

對於白俄羅斯將人民幣納入本國貨幣籃子，謝小用認為，為應對美國濫用金融霸權帶來的巨大衝擊，世界多國積極探索「去美元化」路徑，在雙邊及歐亞經濟聯盟、上合、金磚、東協等多邊框架內積極推進本幣結算。人民幣在國際舞台扮演的角色日益重要。

他強調，中方將繼續穩步推進央行間雙邊本幣互換和本幣結算合作，支持境外國家和地區發展當地人民幣外匯市場，持續加強國際結算體系建設。中國大陸願與世界各國一道，建設一個更加穩定安全的國際金融新格局。

白俄羅斯積極支持中國大陸「一帶一路」倡議，且即將成為上海合作組織正式成員國，雙方是否有開展更加積極合作可能？謝小用表示，中白兩國作為全天候全面戰略夥伴，作為上合組織成員國，作為「一帶一路」倡議的堅定參與者，將在上合組織框架下加大政策溝通和加強制度建設，推動上合組織與歐亞經濟聯盟等加強對接，為共建「一帶一路」提供有力的制度保障，開展更加積極、全面、有效、務實的合作。

謝小用最後透露，盧卡申科此次應習近平邀請訪華，雙方將就雙邊關係、兩國各領域合作及重大國際和地區問題深入交換意見，並簽署政治、經貿、金融、工業、農業、科技、體育、旅遊、衛生、地方、媒體等諸多領域合作文件。相信此訪將為中白各領域合作注入新的活力，為中白關係進一步發展開創新的局面。