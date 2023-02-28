高雄港旅運中心。（洪靖宜攝）

旅客將走旅客橋進到2樓通關區。（洪靖宜攝）

2樓通關區自動查驗通關系統。（洪靖宜攝）

高雄旅運中心開箱！高雄港預計於3月6日及3月9日先後有巴哈馬籍豪華郵輪「七海探索者號」以及馬紹爾群島籍「諾蒂卡號」抵達旅運中心，預計分別帶來600及650名的外籍旅客。內部目前通關區大部分都已準備就緒，做好準備，喜迎首批停靠旅運中心的國際郵輪旅客。

隨著疫情趨緩，高雄港旅運中心將於3月6日迎接巴哈馬籍豪華郵輪「七海探索者號」，隨後在9日也將有及馬紹爾群島籍「諾蒂卡號」停靠，預計分別帶來600及650名的外籍旅客。今年度高雄港國際郵輪已預報186艘次，其中含母港164艘次、掛靠港22艘次。

今日旅運中心內部搶先開放曝光，1樓大廳設有旅客休息區、外幣兌換機，遊客經過旅客橋到2樓通關區，環境寬敞舒適，並規畫22座移民署人工櫃台及4座先進雙向自動查驗通關櫃台，大部分都已準備就緒，進行最後階段設置中，再走到3樓1500坪的海岸步道，能將無敵海景一覽無遺，另外，針對當天旅客做好防疫配套，並設置2台多國語言同步翻譯機，讓旅客通關升級有感。

港務公司也將於3月6日與3月9日中午12點至下午4點，將開放3樓海岸步道，讓民眾親近海景第一排，於海岸步道上觀賞豪華國際郵輪靠泊高雄港的獨特美景。

高雄港旅運中心續將依這2次的郵輪作業進行內部動線配置的優化調整，也將同步導入智慧化設施來提升服務品質，3月9日後暫不開放，重新開放時程將於內部調整作業完成後再公布。