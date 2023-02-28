據美國之音報導，美國駐華大使伯恩斯表示，北京需要更加坦率地說明新冠疫情大流行的起源。此前一天，有報導稱美國能源部得出結論，疫情有可能是由於中國大陸的實驗室洩漏而開始的。

伯恩斯（Nicholas Burns）昨天（2月27日）通過網路視訊連線在美國商會的一次活動上表示，中國大陸需要 「對三年前在武漢發生的COVID-19危機的起源拿出更加誠實的態度」。武漢是2019年12月報告首例新型冠狀病毒病例的中國大陸城市。

伯恩斯發表以上評論的前一天，美國媒體報導稱，美國能源部以「低度信心」判定，新冠病毒有可能源於武漢的實驗室洩漏。

據《華爾街日報》（The Wall Street Journal）報導，美國能源部在提供給白宮和國會主要成員的機密情報報告中對此做出了判斷。《華爾街日報》引用了閱讀過該報告的人的話，首先報導了這一事態發展。

《華爾街日報》說，美國能源部情報機構現在是繼聯邦調查局之後，第二個認為中國大陸實驗室洩漏是大流行病的可能原因的美國情報機構；不過美國間諜機構在病毒的起源方面仍然存在分歧。

白宮國家安全發言人科比（John Kirby）27日在新聞簡報會上被記者問及《華爾街日報》的報導時回應了這一觀點。「美國政府對COVID-19大流行的起源還沒有明確的結論和共識。」

據《華爾街日報》的報導，美國能源部對其所作的評估是「低度信心」，而聯邦調查局FBI對其所作結論是「中度信心」。據報導，其它四個美國情報機構均以「低度信心」判定，該病毒是通過動物自然傳播；而另外兩個機構仍未作出決定。

這些報導再次把COVID-19爆發原因提高到全國一級的關注程度。美國能源部的結論標誌著其先前的立場發生了變化，該部先前尚未決定病毒是如何起源的。美國官員沒有透露新的情報帶來了什麼變化。能源部的分析來自其國家實驗室網絡，使其具有不同於傳統情報評估的視角。

周日（2月26日），白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）對美國有線電視新聞網（CNN）說，「情報界有各種各樣的觀點。情報界的一些部門得出了一方面的結論，而另一些部門則得出了另一方面的結論。」

科學家們在這個問題上也存在分歧，一些人指出武漢的活禽獸市場是病毒最有可能出現的地方，並指出動物對人類的傳播一直是許多以前未知病原體的途徑。然而，其他科學家則相信實驗室洩漏說法，他們指出沒有發現動物來源，而武漢是進行冠狀病毒研究的主要地點。

新冠病毒起源的問題也加劇了美國國內的政治分歧，共和黨人更可能支持實驗室洩漏的假說。

共和黨籍國會參議員湯姆．科頓（Tom Cotton）是最早提出該病毒起源於實驗室環境的說法的知名政治人物之一。他在2020年2月發表其觀點時，當時美國的主流觀點是該病毒來自蝙蝠，並在武漢的華南海鮮市場傳播開來。

在越來越多的科學家敦促認真考慮自然起源與實驗室洩露這兩種假說之後，美國總統拜登2021年5月下令對COVID-19的起源進行情報審查。

2021年10月的一份解密情報評估指出，這兩種假說都是合理的，但情報機構對哪種說法是正確的仍然存在分歧。該報告稱，情報機構一致認為，疫情不是中國大陸生物武器計畫導致的結果。

而中國大陸一再否認武漢發生過實驗室洩漏。北京對世界衛生組織確定病毒的來源的調查設立了許多限制。