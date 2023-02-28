四川省人民政府新聞辦27日召開「深入實施新型城鎮化戰略 為四川現代化建設提供強勁動力和堅實支撐」新聞發佈會。近年來，四川省城鎮化水準大幅提升，常住人口城鎮化率從2012年的43.4％提高到2022年的58.4％，四川省發改委黨組書記、主任代永波表示，四川提出到2025年的常住人口城鎮化率將超過60％、2035年與全國同步基本實現新型城鎮化。

目前，四川省城鎮化處於加快推進期，呈現初步部分特徵。從人口流動看，農業轉移人口仍將保持較大規模，穩定在2600萬左右；從空間分佈看，城鎮人口向大城市和縣城兩端聚集趨勢明顯。

為加快推動城鎮化高品質發展，據中新網引述代永波表示，四川將優化城鎮體系結構，建強現代化成都都市圈，提升成都國家中心城市發展能級，推動綿陽、南充、宜賓、瀘州加快建設城區常住人口300萬以上的「I型大城市」、達州加快建設城區常住人口100萬至300萬的「II型大城市」，增強中小城市發展活力。