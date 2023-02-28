今（28）日是228連假收假日，高速公路局預估今日交通量109百萬車公里，約平日的1.2倍，並將以北向車流為主。

高公局表示，昨日全日交通量119.9百萬車公里，為年平均平日（88百萬車公里）之1.4倍，國5交通量為3.2百萬車公里，是年平均平日的1.2倍。昨日國1北向彰化、新竹，國3北向西濱、關西等路段於夜間23點及國5宜蘭至坪林於隔日2點紓解，其餘北向路段於19點之後大致正常。今日0至5點平均交通量7.9百萬車公里，是平日的2.3倍。目前全國道路況皆大致正常，截止上午7點，交通量11.0百萬車公里。

省道部分，公路總局表示昨日下午部分觀光地區及快速公路路段車流量較高，包含北部台2線濱海公路路段、台3大溪老街至武嶺橋路段、台4線崁津大橋至武嶺橋路段、台7乙線大埔路段至三峽老街路段、台9甲線烏來老街路段至新烏路段、台15線浸水橋路段至南寮路段、中部台61線中彰大橋路段、台78線斗南路段、南部台1線楓港路段、台9線南迴公路（台9線麻里巴橋路段、草埔森永隧道至雙流路段）、東部台9線蘇花公路（東澳、南澳、和平、崇德）等，請民眾今日行駛上述路段時特別留意。

今日截至上午9點為止，省道路況大致上良好；預估中午前後至下午時段，除返工還會有最後一波出遊車潮，省道易壅塞路段包含台61線竹南路段與中彰大橋路段、台1線水底寮路段、台9線蘇花路廊、銜接國道的台86線仁德系統路段與歸仁交流道、台18線中埔交流道等；觀光風景區易壅塞路段包含台2線福隆路段與萬里至大武崙路段，台2線、台2乙線關渡至淡水路段、台3線大溪路段及台9甲線新店至烏來路段等預估也有車多壅塞情形。

昨日西部國道客運共計行駛5511班次，疏運9萬8083人，疏運人數較去年同期增加7.2％；東部國道客運路線共計行駛1457班次，疏運2萬6368人，疏運人數較去年同期增加18.1％。