隨著各國國境解封，遠傳觀察今年春節假期期間用戶出國漫遊人次較平日高出2倍以上，因應接下來的出國旅遊熱潮，遠傳繼去年率先提供月租用戶VoLTE服務免月租費優惠，更積極拓展VoLTE漫遊達30國及36個合作業者，85%國人經常造訪的熱門國家已支援VoLTE漫遊語音服務，相較傳統國際行動語音漫遊，透過VoLTE漫遊話質更為清晰、也不影響上網速度，費用還更省。以民眾最喜愛前往旅遊的日本、韓國為例，透過VoLTE漫遊撥打電話回台灣，費用較一般語音漫遊分別可節省65%及75%，在當地接聽電話也節省50%，用戶只需用原門號申請，不需更換SIM卡或號碼，便利性大加分。

過去語音通話都是透過3G網路架構進行，即便申辦5G高速上網，一旦需要通話時，手機便會自動轉換成3G網路，此時上網速度即會瞬降，也無法同時通話和上網，隨著行動通訊即將全面進入VoLTE時代，將語音服務從3G網路架構提升到4G(LTE)網路架構上，可同時通話、上網，網速也不受到語音通話影響，因不需要切換到3G網路，也減少電話撥接等待的時間，幾乎是秒撥秒通，最快只需1秒。另一個顯著的改變是當雙方都使用VoLTE通話時，話質明顯變得清晰立體、更接近原音，還大幅減少環境背景雜音，很多人在啟用VoLTE後，明顯感受到VoLTE和3G通話在音質清晰度的差異。儘管要體驗完整的VoLTE服務，用戶使用的手機也必須支援該功能，但近5年來上市銷售的手機幾乎都將VoLTE視為必備的基本功能。

遠傳自去年7月起全面提供月租型用戶免費申請VoLTE服務，只要用戶申辦新啟用/攜碼/續約方案、升級5G都不需另外申請，遠傳皆主動開通VoLTE服務。其他遠傳用戶可在遠傳官網、遠傳心生活APP，透過簡單幾個步驟即可完成線上自助申辦。遠傳觀察到VoLTE用戶較其他客戶在網路訊號方面有較高的滿意度，隨著民眾意識到VoLTE的優點，來申請VoLTE的客戶也穩定成長，近兩個月主動申請VoLTE的用戶數，較上一季平均申請人數高出近兩成。