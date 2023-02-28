「直播天后」丟丟妹（李明珊）以十分霸氣的模樣叫賣海鮮而聞名，儘管日前爆出婚變消息，更捨棄百萬粉絲團，另開新臉書「樓頂揪樓下」打算重起爐灶，近日更曬出一則短片，指出她在市場體驗叫賣，一開始無人理，豈料，事後公開營業額竟讓人相當驚訝。

丟丟妹日前在臉書更新一系列「好膽你就來」影片，其中一則影片指出她前往台中市場，首次挑戰在市場幫嬸嬸賣魚。然而，影片一開始丟丟妹便遭遇挫折，不只路過的客人聽見她的叫賣聲也不願意停下腳步挑選商品，更無人認出她是丟丟妹，讓她一時相當挫折，嘆：「沒有人要理我，我好難過喔，心靈受挫！」。

不過，丟丟妹也重新思考叫賣方向，一改「守株待兔」的風格，轉而走向街頭，走入左鄰右舍邀附近攤販自掏腰包來購買，豈料此舉竟相當成功，後來更有粉絲們前來捧場，前來購買的民眾絡繹不絕。

而在影片中的最後，丟丟妹也統計了這次市場叫賣的營業所得，指出在1.5個小時內，總共有14500的銷售額，讓她開心表示：「1隻10塊、100塊，賣到1萬多塊，是不是1個天才？」而嬸嬸聽見數字後，也露出了相當驚訝的表情，更比讚直呼：「太厲害了，如果來賣1天可能有5萬。」