東勢警分局新社分駐所舉辦社區治安會議，特加強推廣「自願同意指紋建檔服務」，為走失者拉起更為緊密的安全網。（警方提供／陳世宗台中傳真）

東勢警分局新社分駐所舉辦社區治安會議，特加強推廣「自願同意指紋建檔服務」，為走失者拉起更為緊密的安全網。（警方提供／陳世宗台中傳真）

東勢警分局新社分駐所舉辦社區治安會議，特加強推廣「自願同意指紋建檔服務」，為走失者拉起更為緊密的安全網。（警方提供／陳世宗台中傳真）

「年長及失智者最怕外出找不到回家的路！」為強化民眾對社區安全的瞭解並增進警民互動，東勢警分局新社分駐所日前舉辦社區治安會議，特加強推廣「自願同意指紋建檔服務」，為走失者拉起更為緊密的安全網。警方強調，防範未然，才是給長輩與家人最好的照顧與保護。

警方指出，參與社區治安會議，出席者大多是高齡長者，所長藍忠明提醒高齡人口用路安全觀念，呼籲年長者外出時應著亮色衣物或配戴反光飾物，且穿越道路時應走斑馬線；另根據警政署2022年的統計，65歲以上失蹤人口較過去增加，失蹤原因以失智症走失最多。

失智症患者因記憶力、語言能力的退化，一旦走失，即便遇到熱心民眾協助報案，若身上未攜帶相關證件或愛心手環等有身分識別的物品，警方也很難即時得知其身分並聯繫家屬；有鑑於失智長輩占整體失蹤老人的最大宗，因此加強推廣自願指紋建檔的服務。

警方表示，民眾可至警察局鑑識科或分局偵查隊申請，會議當日也邀請分局偵查隊鑑識小組至會議現場為民眾服務，現場長輩瞭解指紋建檔服務的用意，都十分踴躍參與。

藍忠明強調，新社區高齡人口偏高，轄內也常接獲長者因失智走失的報案，失智者走失伴隨的意外和風險難以預期，將會持續透過各種集會場合加強宣導，將相關知識傳達給更多長輩及家屬，萬一發生走失事件，能讓警方盡速協助他們找到回家的路。