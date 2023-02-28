中國恒大將於3月20日在香港面臨清算呈請聆訊。外電引述消息人士表示，恒大尚未與主要債權人就境外債務重組方案達成協議。

香港《信報》引述外電報導，該方案對避免被法院可能下發清算令至關重要，恒大早前表示，希望到3月初就美元債重組條款獲得主要債權人支持。

消息人士指，恒大與特設債券持有人小組的主要爭議，包括恒大及其兩間香港上市子公司的股權價值。債券持有人要求恒大在恒大汽車和恒大物業的所有持股，而恒大提出的要低於這一要求。

據悉，恒大與特設小組另一主要分歧是恒大債務的結構優先級順序。這影響不同債權人的資產權利，某些境內債權人的要求尤為受到爭議。債券持有人還要求恒大解決公司治理問題。

消息還指，特設債券持有人小組不再要求恒大主席許家印個人向公司至少出資20億美元，不再以此作為接受公司債務重組方案的條件，但投資者仍尋求許家印拿出一些資金。