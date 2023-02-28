一名郭姓網友在「西嶼．咱ㄟ厝」臉書社團分享貼文，指稱西嶼合界威揚宮的蟒龍桌流落到臺灣高雄，疑似有遭竊情形。（張茂雄攝）

西嶼合界威揚宮，創建於清高宗乾隆年間，距今約有二百年的歷史，目前規模是民國79年拆廟擴建，民國83年入火落成。（張茂雄攝）

日前有一名郭姓網友在「西嶼．咱ㄟ厝」臉書社團分享貼文，指稱西嶼合界威揚宮的蟒龍桌流落到臺灣高雄，疑似有遭竊情形。該廟主委知情前往確認，赫然發現原本手工雕刻神案被調包，立即向白沙分局竹灣派出所報案。警方派員到高雄前金區調查後證實，目前已鎖定一名往來台澎的顏姓古物商。

有兩百多年歷史的西嶼合界威揚宮，創建於清高宗乾隆年間，距今約有二百年的歷史，目前規模是民國79年拆廟擴建，民國83年入火落成。威揚宮主祀池府王爺，副祀文衡聖帝，並供奉多尊王爺、官將頭等，香火十分鼎盛。

一名家住高雄前鎮、返家照顧年邁雙親的林姓婦人表示，聽說廟裡的蟒龍神桌被偷換十分驚訝，上午也聽村民在討論這件事，希望警方能盡快查出真相，將這些小偷繩之於法。

由目前的跡證看出，廟內的蠎龍桌很有可能在3年前就被偷換掉，極有可能有內鬼接應，才會把這麼大的神桌移出廟宇，並運送到高雄去修整、販售，尤其原本手工雕刻的蟒龍桌被置換之後，這麼久的時間都沒人發現，直到臉書有人PO文才引起大家關注，種種跡象確實有人精心策畫以膺品調包。

白沙分局表示，澎湖縣是一個民風純樸的好地方，除了重要路口、超商外，一般商家及廟宇少有裝設加強「內部自我防衛」的監視錄影系統，以致於讓歹徒有機可趁，呼籲各商家、廟宇購置裝設監視錄影設備，以達到全天候監控的功能，避免被害。