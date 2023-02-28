台灣狗仔葛斯齊因不滿被張蘭在直播中稱收了大S的錢，於是他先前在台北報案後，近日更親自踏入敵人陣地，到北京正式提起告訴，原本閉口不回應的張蘭稍早終於開口求饒，她強調從兒子離婚到現在，「我一句都沒發聲過」，又表示自己為了企業、為了兩岸和平從不挑撥離間，更曬出自己爛掉的膝蓋強調這幾十年來的辛苦。

張蘭日前在直播中雙手合十表示：「從離（婚）到現在至今年年底，我一句都沒發聲過，只要他們能妥善的解決，我堅決不會發聲的啊，呃後來發聲是因為大家看到了那樣，蘭姐也沒有點名道姓是吧」，接著又稱人性太險惡，強調自己認為兩岸應該是要和平的，而不是挑撥離間，自己會以身作則為國家、為兩岸和平做貢獻。

張蘭秀出爛掉的膝蓋。（圖／翻攝自微博）

接著，張蘭又在直播中撩起衣服，分享自己看似爛掉的膝蓋，說：「20年前在俏江南，我是坐著輪椅，剛剛是自己治療的，我沒有時間，我分秒必爭，一個活動接著一個活動跑，我答應了要助窮，我沒別的意思，我不賣慘，我堅決不是賣慘，我只是告訴大家你看我在這種情況下，我還在工作，我走不了路，他們員工架著我，但是我讓人家看不出來」。

張蘭稱自己晚上都會到珠海的醫院治療，當時在經營俏江南時，醫療人員告訴她換膝蓋後要休息一年的時間，當時她一心想將品牌推上軌道，因沒有時間所以放棄治療，現在更沒有時間，「就像粉絲說的往蘭姐身上扔磚頭，蘭姐用磚頭蓋大廈，現在是大磚頭往我身上扔」，暗指被抹黑攻擊，見此，網友說：「她只要發誓說這些一切都跟賣酸辣粉沒關係，我就相信她是好人」、「這女人一生白辛苦，但是從來不反思，永遠是女人為難女人，如今的一切都是咎由自取」、「努力的人什麼時候都值得稱讚」、「天，真的佩服」。