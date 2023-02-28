大陸官方27日晚間發布《數位中國建設整體規劃》的頂層規畫出爐後，重磅消息引爆A股市場，28日包含大數據、數位經濟、電腦等多個題材全線大漲。

據界面新聞報導，28日上午盤中數字政通漲幅超過15％，數字認證漲超10％，超圖軟體漲逾7％，另外包含啟明星辰、中科金財、中國電信等也均漲超5％；大數據概念ETF則全線飆升，截至上午10點40分，大數據產業ETF（516700）漲逾2％，領跑兩市所有股票ETF。據統計，大數據產業ETF（516700）跟蹤中證大數據產業指數，其中電腦成份股權重超9成。

根據專業機構表示，整體看到產業數位化和數位化產業的發展都離不開數位基礎設施建設，無論是政策驅動，還是人工智慧產業需求，今年IT設施需求將迎來新一輪高峰期，投資規模也會進一步加大。

據大陸中共中央、國務院27日印發《數字中國建設整體佈局規劃》文件提出，「數位中國」是數位時代推進中式現代化的重要引擎，目標到2025年基本形成橫向打通、縱向貫通、協調有力的一體化推進格局，「數位中國」建設取得重要進展；到2035年，數位化發展水準進入世界前列。