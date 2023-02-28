據美國之音報導，美國駐華大使伯恩斯(Nicholas Burns)昨天（2月27日）在參加美國商會主辦的一個活動上說，眼下顯然是美中關係中非常困難的時刻，而美國民主與共和兩黨在對華問題上的強大共識是華盛頓與北京這個「非常困難的」政府打交道的一個很大優勢。這位美國資深外交官表示，美國對台灣具有獨特的責任，以確保它有能力阻遏北京採取的任何進攻性行動。

伯恩斯：中國在氣球問題上指責美國有點「奧威爾式」

報導稱，上任滿一年的美國駐華大使伯恩斯27日在美國商會主辦的一個線上活動上談到美中關係的現狀時說，目前顯然處於一個非常困難的時刻。他本來認為，在拜登總統與中國領導人習近平去年11月在印尼峇里島舉行了會晤後，兩國在2023年會有機會使關係更為穩定，布林肯國務卿也定於2月初訪華，但中國的偵察氣球事件使得這一切成為不可能。

伯恩斯說：「因為他們的所作所為，中國人在氣球問題上在全球輸掉了這個辯論，在世界各地失去了影響力和信譽。他們現在反而把這歸咎於我們。這有點奧威爾式，有點令人沮喪，因為我認為大家都知道這個事情的真相。」

伯恩斯說，美方確實希望在某些問題上與中國合作，如果可能的話，但「坦率地說，現在是我們必須處理這些分歧、追究中國責任並在印太地區建立我們的聯盟體系的時刻。」

北京對民主國家的力量感到意外

美國總統拜登多次把美國與中國之間的戰略博弈定義為民主與專制之間的較量。

擔任過美國國務院發言人以及駐希臘和北約大使的伯恩斯說，美國與日本、菲律賓等印太盟友關係的強化、澳英美安全協議的簽署以及西方安全對話機制的建立等加強了華盛頓在該地區的地位。在他看來，這種民主同盟的力量讓北京感到意外。

伯恩斯說，「坦率地說，我認為中國人可能對我們所有民主國家的力量感到驚訝。我記得當我在我的提名確認聽證會上作證時，我告訴參議院外委會的成員，中國領導人相信東方正在崛起，西方，尤其是美國，正在衰落。我認為本屆政府成立兩年後，在兩黨合作的基礎上，我可以說美國在印太地區的地位得到加強。現在，美國和北約以及美國和歐盟開始以同樣的方式看待來自中國的威脅和競爭。我認為這讓中國人感到吃驚。它增強了我們確保在這裡捍衛我們利益的能力。」

美國在中國問題上的共識是與北京打交道的很大優勢

儘管美國政治在很多方面處於兩極分化的狀態，但伯恩斯在對話中提到，美國民主與共和兩黨在中國問題上的高度共識是華盛頓與北京這個「非常困難的」政府打交道時的巨大優勢。

伯恩斯說：「我認為，我們現在在與中華人民共和國這樣一個非常困難的政府，處於競爭的關係中打交道時所擁有的巨大優勢之一是，我們有大規模的兩黨一致，即我們應該在印太地區與中國就軍力展開競爭，在經濟和貿易領域競爭，為美國企業爭取一個更公平的競爭環境，因為現在並不是公平的。

伯恩斯還指出，「美中正在技術領域展開競爭。當然，我們捍衛我們的價值觀，我們捍衛人權，我們對中國人在新疆、西藏和香港的所作所為提出重大質疑，這裡缺乏宗教自由。我認為，坦率地說，我們國家以及國會的共和黨人和民主黨人之間達成高度共識，我們必須在這四個領域展開競爭。」

伯恩斯強調，維持美國國會兩院兩黨在中國政策上繼續保持一致至關重要。「中國會試圖在國內分裂我們，就像他們過去試圖做的那樣。 我們必須有紀律、有自我意識並保持戰略清晰，團結一致。 我認為這對我們的任務，我作為大使在這裡代表美國，在我們努力處理這個困難關係的時刻，是我們擁有的巨大優勢之一。」

技術競爭將是美中關係的核心

伯恩斯說，美中關係在各個方面都很艱難，但是兩國的雙向貿易卻在增加，這是美中關係中「一個具有諷刺意味的情況」，「美國商務部剛剛發佈的2022年數據顯示，美國與中國之間有著價值6900億美元的貿易關係。與幾年前相比，這是一個大幅度的增長。美國人在一些領域表現很好，而且應該繼續表現很好。」

伯恩斯以農業為例稱，「美國農民和牧場主去年向中國出售了近410億美元的美國產品。這是所有美國農產品出口的五分之一。中國是我們最大的單一出口市場。因此，這個關係進展順利，並對我們的農場和牧場社區有利。」

不過，伯恩斯同時表示，為了防止中國軍方和情報部門獲得美國的先進技術，美國對中國公司在美國的投資範圍以及美國認為對國家安全很重要的技術的投資實行限制。他認為，這個問題將是今後美中關係中處於最核心的位置。

伯恩斯說，「在我們考慮我們的經濟關係的未來時，我認為，技術將成為美中競爭的核心。事實上，我想說，對於我們未來的整體關係，技術將是最具挑戰性和最突出的問題之一。」

在國會的支持下，拜登政府已經對中國採取了一些相當強硬的措施，包括去年十月宣佈的不讓中國公司獲得先進的晶片、半導體和超級計算機等出口控制措施。另外，國會和拜登政府正在考慮如何讓美國公司不對中國的軍民融合企業投資。