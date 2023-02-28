據美國之音報導，美國駐華大使伯恩斯(Nicholas Burns)昨天（2月27日）在參加美國商會主辦的一個活動上談到台灣問題，伯恩斯大使說，通過1979年的《台灣關係法》，美國顯然對台灣負有獨特的責任，「顯然，在這一地區，我們有義務在台灣及其周邊地區維持我們自己的軍事力量，以確保台灣當局有能力阻遏中國現在或將來採取的任何進攻行動。我認為，我們也有責任鼓勵世界其他地區確保中國人無法逃脫對台灣本身進行脅迫或恐嚇的責任。」

伯恩斯提到，中國對前美國眾議院議長裴洛西訪問台灣後所採取的進攻性的反應違反了過去70年台灣海峽的現狀，也引發了日本等其他國家的強烈反彈，因為他們明白，全球百分之50的集裝箱每天經過台灣海峽，中國在該海峽引發的任何干擾活動，將對全球經濟帶來不可避免的、極為負面的後果。

這位資深美國外交官說，希望中國真正聽進去的信息是，美國及其盟友希望看到北京政府尊重台海現狀，停止他們的一些更咄咄逼人的活動，尊重我們需要和平解決台海差異的事實。他說，北京方面不僅從美國這裡，也從歐洲以及印太國家那裡聽到這個信息。

對美國在印太地區的地位感到樂觀

伯恩斯強調，美國希望與中國有一個和平的未來，不希望發生衝突，就像拜登總統每次談到這個問題時都明確表示的那樣，但美國會在這裡堅持自己的立場。他說，在剛剛結束擔任大使的第一年之際，他對美國在中國和該地區的地位感到樂觀。