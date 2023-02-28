為搶抓春季開學後促就業工作關鍵期，加快推動就業工作進展，日前，大陸教育部辦公廳印發《關於開展2023屆高校畢業生春季促就業攻堅行動的通知》（簡稱《通知》），部署各地各「高校」（大專院校）2月至4月開展春季促就業攻堅行動，多措並舉全力促進高校畢業生順利就業、盡早就業。

據大陸教育部網站消息，春季促就業攻堅行動以「搶抓春招關鍵期，全力攻堅促就業」為主題，通過開展5大行動，挖潛創新開拓更多市場化崗位，做實做細就業指導服務，加力加快推進就業工作進程，為確保2023屆高校畢業生離校前後就業局勢穩定奠定堅實基礎。

一、拓崗位：深入開展「訪企拓崗促就業」行動。在高校書記校長訪企拓崗的基礎上，進一步擴大參與範圍至二級院系領導班子成員，帶動高校全員深入參與做好高校畢業生就業工作。新建普通本科高校、高等職業院校書記、校（院）長走訪用人單位不少於100家，2022屆畢業生去向落實率低於當地平均水準的高校校領導班子新開拓用人單位不少於100家；突出學科專業精準對接，2022屆畢業生去向落實率低於本校平均水準的二級院系，每個學科專業點聯繫走訪用人單位不少於10家。「走出去」和「請進來」相結合，廣泛開拓就業管道和就業崗位，深入開展社會需求、畢業生就業狀況跟蹤調查，積極推動高校優化學科專業結構、深化教育教學改革，不斷提高人才培養與社會需求的契合度。

二、促對接：抓緊開展「萬企進校園」招聘活動。各地各高校要抓住春季招聘關鍵期，用好校園招聘主管道，創造條件主動邀請用人單位進校招聘。創新開展招聘宣講、職場體驗、直播帶崗等形式多樣的活動，支持二級院系開展小而精、專而優的小型專場招聘活動，鼓勵高校通過組團、聯盟等方式共用崗位資源。發揮全國普通高校畢業生就業創業指導委員會作用，廣泛開展行業性、區域性、聯盟性招聘活動。

三、優服務：加快「24365校園網路招聘服務平台」聯通共用。建設部、省、校聯通共用的線上招聘服務體系，各地各高校就業網站與國家大學生就業服務平台互聯互通、資訊共用。要用好「互聯網＋就業」新模式，深入開展線上線下相結合的就業服務，提升人崗匹配的精準度和實效性。行動期間，平台將為高校畢業生提供24小時不斷線的網上校園招聘服務，舉辦「全國中小企業百日招聘高校畢業生活動」、「面向西部地區高校畢業生招聘專場」等25場專場招聘活動，高校畢業生可隨時登錄網站查看企業招聘資訊。

四、強指導：廣泛開展「就業育人」主題教育活動。各地各高校要用好「互聯網＋就業指導」公益直播課等各類就業指導資源，深入開展以「成才觀、職業觀、就業觀」為核心的就業育人主題教育活動，用好高校專職就業工作人員和畢業班輔導員工作隊伍，密切關注畢業生思想狀況和就業進展，為畢業生提供個性化就業指導和服務。開展「全國高校畢業生基層就業卓越獎」推薦活動，選樹赴基層就業表現優秀的高校畢業生和指導教師典型，引導更多畢業生到基層建功立業。

五、暖幫扶：精準開展「宏志助航」重點群體幫扶行動。各地各高校要用心用情做好重點群體就業幫扶工作，重點關注脫貧家庭、低保家庭、零就業家庭、殘疾等困難畢業生，建立幫扶工作台賬，按照「一人一檔」、「一人一策」精準開展就業幫扶。要精心組織實施「巨集志助航計畫」就業能力培訓專案，用足用好線上線下培訓資源，推動培訓覆蓋更多畢業生，進一步提高困難畢業生就業競爭力。要開展「宏志助航專場招聘」、「百校萬崗助就業公益行動」等活動，為困難畢業生提供更多崗位對接機會，幫助他們盡早實現就業。