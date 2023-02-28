鰻魚養殖是台灣長期的傳統產業，養殖所需的鰻苗來源都需要依賴野生捕撈的天然苗，今年鰻苗捕撈期即將結束，新北市漁業處指出，為了讓鰻魚資源永續利用，每年3月1日至10月31日規定禁止捕撈鰻苗，違者最高可處15萬元罰鍰。

漁業處表示，中央開放特定時間捕撈鰻苗，新北市鰻苗捕撈地點主要在河海交會口附近，漁民常會使用手抄網、小型人力叉手網或小型張網等漁具作業。不過，為了維護海洋資源，農委會去年修正「鰻苗捕撈漁期管制規定」，今年3月1日至10月31日期間，禁止於距岸3浬內海域、潮間帶及河口水域以任何方式捕撈鰻苗。

漁業處指出，鰻魚苗漁汛期適逢冬季，跨越年度，部分漁民會藉由捕撈鰻苗賺取年終獎金，但為了鰻魚資源永續，一年有8個月是禁止捕撈。

民眾若違反規定可處3萬以上15萬以下罰鍰，現在鰻苗捕撈期已結束，呼籲漁民遵守相關規定，讓部分鰻苗可以溯河成長。