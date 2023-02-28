在近日中國國家氣候中心舉辦的科學傳播研討會上，中國氣象局國家氣候中心主任巢清塵表示，全社會應提高對極端天氣氣候災害事件的重視，從災害損失角度來看，大陸2001年到2020年均氣象災害的直接經濟損失比1984年到2000年間大概增長1.4倍。她表示，各種極端天氣氣候事件頻發強發，應該清醒認識到氣候危機已不是「杞人憂天」，而是近在眼前。

據澎湃新聞專訪巢清塵表示，政府、企業和個人在其中都有不同的職責和定位，但首先都要科學認識氣候變化和氣候危機，相信這是真實發生的。政府要起到組織、規劃、投資安排的作用，制定應對氣候變化的政策措施，建立相關法律法規，監督各行各業去實施。

她說，企業會是氣候危機的受害者，既受到氣候變化的直接不利影響，也因為應對氣候變化，企業要有轉型的壓力，因此，企業要及早規劃好應對之策。個人同樣是氣候變化的經歷者和見證者，要積極瞭解氣候變化知識，踐行低碳生活方式，加強適應氣候變化和防災減災能力。

至於未來大陸以及全球的極端天氣，會呈現怎樣的一種趨勢？她也舉具體數據分析，極端乾旱事件在大陸北方將減少，南方將增加。

巢清塵說明，大陸近海海表溫度將繼續上升，且渤海、黃海和東海的升溫幅度尤為明顯。相對於1986-2005年平均海平面，RCP4.5溫室氣體排放情景下，到2100年東海海平面將上升33cm至84cm，南海海平面上升34cm至79cm；RCP8.5情景下，東海海平面將上升47cm～122cm，南海海平面將上升49cm～109cm，且海平面變化還會引起大陸沿海風暴潮、潮汐特徵和極值水位的明顯變化，造成更為嚴重的災害。因此，無論全球和中國，人類將面臨更為嚴峻的氣候危機。