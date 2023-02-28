華爾街日報昨天報導，美國能源部對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）源頭的認定，從過去的「不確定」，改為加入聯邦調查局（FBI）行列，推斷為「最有可能源於中國實驗室洩漏」。

美國白宮國家安全會議（NSC）發言人柯比（John Kirby）今天不願對華爾街日報的報導發表評論。但他表示，總統拜登決心要查明COVID-19源頭，且政府內部對病毒起源依舊存有廣泛的不確定性。

柯比今天在簡報會上說：「COVID-19究竟是如何開始的，美國政府內部目前尚未達成共識。我們還沒到那一步。如果我們有消息可向美國民眾和國會彙報，我們屆時會宣布。」

根據華爾街日報報導，美國能源部是根據新的情報做出這項判斷，但「把握度偏低」；另4個美國政府機關與國家情報會議仍認為，COVID-19疫情可能源於動物受感染後的自然傳播；另兩個機構尚未做出決定。

共和黨籍國會議員說，能源部做出的評估支持了他們長久以來的猜測。他們敦促當局解密更多與疫情有關的證據。

聯邦眾議院中國問題特別委員會（House Select Committee on China）主席蓋拉格（Mike Gallagher）呼籲拜登政府停止將COVID-19資訊列為機密。他說，他正尋求通過立法來對與中國往來的科學家實施制裁或其他限制措施，直到可以對有疑問的那間中國實驗室展開完整調查為止。

蓋拉格說：「證據顯然偏向病毒是自實驗室外洩的假說，美國民眾有權得到完全透明的資訊。為了預防下一場疫情發生，我們必須知道這場疫情是如何開始的。」

中國政府駁斥這樣的評估結果，指控美國能源部進行政治抹黑。

中國外交部發言人毛寧在例行記者會上說：「新型冠狀病毒溯源是科學問題，不應當被政治化。」

她指出，世界衛生組織（WHO）調查團隊2021年初曾造訪中國，推斷COVID-19極不可能是自實驗室洩漏，並稱這是「權威科學結論」。（譯者：張曉雯/核稿：蔡佳敏）1120228