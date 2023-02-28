大陸國家統計局網站2月28日發布大陸《2022年國民經濟和社會發展統計公報》顯示，2022年年底大陸全國人口14億1175萬人，比上年底減少85萬人，其中城鎮常住人口9億2071萬人。全年出生人口956萬人，出生率為6.77‰；死亡人口1041萬人，死亡率為7.37‰；自然增長率為-0.60‰。

圖表顯示，大陸全國人口中，男性有7億2206萬人，占比51.1％，女性有6億8969萬人，占比48.9％。

60周歲以上人口2億8004萬人，占大陸全國人口19.8％；其中65周歲以上人口2億0978萬人，占全國人口14.9％。

此外，大陸近期陸續有11個省市公布了2022年底常住人口規模和人口出生率數據，浙江、安徽等9省分實現正增長，合計增量約為86.04萬人，河南、河北2省分人口減少，合計規模達-39萬人。

常住人口正增長的省分中，浙江以37萬人的增量領跑，安徽、江西、廣西的人口增量都達到10萬級，分別為14萬人、10.58萬人和10萬人。另外，海南去年末常住人口增加6.56萬人，貴州增加4萬人，甘肅增加了2萬人，青海增加1萬人，重慶增加0.9萬人。

其中，浙江、安徽等省分人口規模的擴大得益於機械增長。如浙江去年自然增加人口僅為0.3萬人，新增淨流入人口規模約為36.7萬人，而安徽自然增長人口為-5.7萬人。

目前公佈了2022年末常住人口變動情況的省分中，河南2022年末常住人口比2021年末減少11萬人，與2021年減少58萬人相比，降幅縮小；河北2022年末常住人口比上年末減少28萬人，與2021年減少16萬相比，降幅擴大。

另外，相較於上一年，上述11個省分2022年人口出生率悉數下降，人口死亡率普遍略有上升。