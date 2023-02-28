小米27日在2023年世界行動通訊大會（MWC 2023）中，正式發表旗下首款採用分散式運算的小米無線AR眼鏡探索版，與首度攜手徠卡推出的最新旗艦智慧型手機Xiaomi 13 Pro與Xiaomi 13等新品。

作為小米全新概念技術成果展示的小米無線AR眼鏡探索版，採用高通驍龍Snapdragon XR2 Gen 1平台架構，並率先運用小米研發的高速互連匯流排技術，降低手機與眼鏡的無線延遲時間至僅3 ms，完整通訊無線延遲時間降低至50 ms，讓電腦裝置、智慧型手機與AR眼鏡間，能不依賴有線連接便進行高速資料傳輸。

號稱為業界首款配備「視網膜級」顯示技術的小米無線AR眼鏡探索版，配置了一對由Micro OLED螢幕組成的自由曲面光學模組，並具備自由曲面導光棱鏡，其設計最大限度地減少了光線損失，讓入眼亮度最高可達1,200 nit。

另搭載的創新自研的微手勢互動，能以高精準度辨識使用者單手純手勢進行互動。小米亦藉此互動技術，展示了其購想之未來機器人互動的可能性之一。

小米多來年投入於跨裝置互聯應用，亦成功建置了獨霸一方的智慧家庭平台，藉由小米無線AR眼鏡的推出，更將進一步帶來創新連網體驗，如在其生態系統中可用的大螢幕應用程式像YouTube、TikTok等APP，都能在AR眼鏡顯示區域中觀看，用戶也可以透過AR場景操作智慧家庭裝置，或是用手勢或觸控板操作配對的智慧型手機。

目前小米無線AR眼鏡探索版現已支援最新發表的Xiaomi 13系列新機，或其他支援Snapdragon Spaces的智慧型手機。

為擴大生態系及加速AR時代的到來，小米無線AR眼鏡探索版支援了包括高通Qualcomm Snapdragon Spaces XR開發者平台、微軟Microsoft MRTK，及OpenXR等開發框架，小米也將與開發者密切合作。

至於小米首度攜手徠卡、共同研發配備專業光學鏡頭及一系列先進演算和軟體功能的智慧手機Xiaomi 13 Pro與Xiaomi 13系列新品，預計於3月8日就於全球各市場陸續開賣。

其搭載全球領先的高通Snapdragon 8 Gen 2旗艦行動平台，與小米自家研發的Surge 電池管理與充電系統，同時支援高通Qualcomm FastConnect 7800 Mobile Connectivity System，擁有Wi-Fi 7功能，提供使用者在處理影像運算、即時AI運算與線上遊戲等工作娛樂間，保有強大性能及穩定的電池續航力。