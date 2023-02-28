香港信報報導，中國人民銀行公布，維護月底流動性平穩，28日展開人民幣（下同）4,810億元7天期逆回購操作，利率仍持平在2％。28日有1,500億元逆回購到期，據此計算，公開市場連兩日淨投放，規模明顯放大至3,310億元。

路透統計，本周逆回購到期總額為1.49兆元，連續兩周下降。另外，人行公布，為提高銀行永續債的市場流動性，支持銀行發行永續債補充資本，28日將展開今年第二期央行票據互換（CBS）操作，規模50億元，期限3個月，面向公開市場一級交易商進行固定費率數量招標，費率0.1％。