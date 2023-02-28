台灣手搖飲料店林立，品項又多元，許多人都抵擋不住手搖飲的誘惑。營養師彭逸珊教大家，可選茶為基底，甜度盡量無糖，如果戒不掉飲料的話，就從「減少頻率」開始，且別被店員一句「大杯只要加10元」蒙蔽了雙眼。

彭逸珊在臉書發文指出，不管手搖飲怎麼變化，不外乎是基底茶、配料、調味，身為營養師的她坦言自己超愛珍奶，不過仍呼籲大家盡量少喝飲料，真的要喝的話，有5招可以減輕負擔。

1、選基底

彭逸珊表示，選茶飲為主，純茶最無負擔，並以鮮奶取代奶精。

2、選配料

珍珠、芋泥、椰果熱量及糖分都爆表；仙草、愛玉是相對安全的選擇。

3、慎選甜度

彭逸珊建議以無糖為主，最多接受微糖（1分糖），留意珍珠、椰果等配料亦含有糖。

4、頻率

戒飲料從減少頻率開始，幫自己設定一周最多2杯手搖飲，拯救荷包與體重。

5、容量

彭逸珊說，點中杯時，店員都會問：「大杯只要加10元哦！」她呼籲大家「不要被這句話蒙蔽了雙眼！」中杯沒有比較虧，反而是賺到10元跟健康。