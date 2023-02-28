第29屆美國演員工會獎（SAG Awards）頒獎典禮於昨日（27）日圓滿結束，而《媽的多重宇宙》成最大贏家，影后不僅由楊紫瓊奪得，女配角同樣也由該片的「尖叫女王」潔美李寇蒂斯（Jamie Lee Curtis）獲得，得獎當下2人更激動親吻，超嗨場面全被錄下來。

62 歲的美國資深演技派潔美李寇蒂斯早期因為常在恐怖片中有尖叫演出，被封為「尖叫女王」，深受觀眾喜愛。她在電影《媽的多重宇宙》飾演國稅局稽核員「包蒂垂」，精湛演技備受肯定，並於昨日順利奪下美國演員工會獎最佳女配角獎。

Grab your tissues and prepare to be moved by the ICONIC Michelle Yeoh! #SAGAwards pic.twitter.com/ZPHoOkHb7u — SAG Awards® (@SAGawards) February 27, 2023

稍早楊紫瓊再度以電影《媽的多重宇宙》封后，因此當她上台領獎時，明顯情緒十分激動，直接在台上飆出「Ｓ」及「F」開頭的髒話，逗得台下來賓哄堂大笑。而潔美李寇蒂斯得知獲獎的當下，立刻露出驚訝表情，並激動擁抱女主角楊紫瓊，更嗨到直接「嘴對嘴」親吻對方，畫面流露出滿滿喜悅之情。

jamie lee curtis' reaction to the announcement of michelle winning is so real😭😭😭 pic.twitter.com/Mrz9eMXOTl — cola (@evclynwang) January 11, 2023

事實上，宣布影后得獎者時，楊紫瓊掩面喜極而泣，而同劇女星潔美李寇蒂斯則高舉雙手為楊紫瓊得獎歡呼，表現得比楊紫瓊還激動，第一時間兩人緊緊擁抱，這幕畫面流傳在網上，許多網友誇讚「這反應太真實了」、「她們好有愛」。