身體的分泌物都是健康的徵兆，痰是人體呼吸道的分泌物，醫師表示，健康的人是無痰，或只有少量無色透明至灰白色的稀痰，一旦呼吸道出了問題，痰的顏色與狀態也會有所不同，例如若是白色泡沫痰可能是心肺腎臟異常，銅鏽色痰可能是肺膿瘍，血絲痰則可能是因咳嗽造成的黏膜出血，也可能是肺癌等疾病。

由兒科醫師陳映庄創立的臉書專頁「健佳康」貼文表示，許多人有咳不完的痰，而痰若以顏色及形狀主要分5種。

1. 白色痰：多為一般感冒或過敏引起。

2. 白色泡沫痰：可能是慢性支氣管炎、哮喘、肺積水、心臟功能不佳、腎功能異常等。

3. 黃綠色痰：可能為肺炎、支氣管炎等細菌感染，也可能是肺結核。

4. 含有腥臭的銅鏽色痰：可能是肺膿瘍。肺膿瘍是細菌破壞肺部組織，使膿液聚積形成膿瘍。

5. 血絲痰：可能是因咳嗽造成的黏膜出血，又或者是肺結核、肺癌等疾病。

陳映庄提醒，一旦發現痰由清轉濃或呈現各種顏色，通常是支氣管炎、肺炎或其他肺部疾病的初期症狀，應盡早去醫院就醫、查明原因，以免延誤就醫時機。