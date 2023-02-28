警方查扣查扣BB彈、假鈔項鍊等證物。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

高雄一名男子昨日凌晨到通訊行買高價手機，期間還跟店員裝熟閒聊，待手機得手後，還假裝檢查，隨後佯稱找在店外的女友確認走出店外，店員驚覺有異跟上前，男子還亮槍恐嚇，最後乘坐計程車逃離。警方今日逮到人，發現受害店家不僅1間，並查扣BB彈、假鈔還有項鍊等物，他稱BB槍已丟棄，警方訊後依法送辦，並建請聲請羈押預防再犯。

一名身穿黑色短袖男子，26日深夜到新興區六合一路某通訊行，向店員表示要購買二手、價值2萬元iPhone 12 Pro，過程中與員工聊起來，還故意帶著裝有假鈔的包包，取得店家信任，等對方卸下戒心後，再謊稱要拿給在店外的老婆確認，轉頭開門離去，但店員發現不對勁追出後，男子還疑似亮槍恫嚇，最後跳上一輛計程車逃逸。

新興分局獲報後，立即組成專案小組調查，發現不僅一家通訊行，附近也有其他業者受害，調閱上千隻監視器後，鎖定34歲的江姓男子涉案，但他相當狡詐，且沒有固定住處或交通工具，經專案小組持續追查終鎖定其行蹤並徹夜埋伏守候。警方於28日9點30分許，在三民區寶興路一帶持高雄地檢署核發拘票將江嫌拘提到案，現場查扣BB彈，但他稱BB槍已丟棄、另外還有假鈔、項鍊飾品等證物。

經擴大清查，江嫌從24日就在1家通訊行趁店員不注意竊走手機，隨後又在3間通訊行以類似手法犯案，分別竊詐得手機及飾品共4件，得手的3隻手機他也稱已變賣掉。全案詢後依恐嚇取財、竊盜及詐欺等罪嫌移送高雄地方檢察署偵辦，並建請聲請羈押預防再犯。