周末即將舉行南投立委補選，被視為2024前哨戰，藍綠兩黨都全軍動員，其中國民黨提名前縣長林明溱參選，而前立委陳學聖透露，能喚起多少投票率是決定性指標。

陳學聖指出，2015許淑華補林明溱立委的缺，投票率只有37.07％，許淑華險勝3700多票。其中三大票倉南投市、名間、竹山，許淑華在名間、竹山都輸，但因許是當時南投市長，有主場優勢，大贏對手約4200票，才翻轉險勝成功。

陳學聖表示，林明溱雖作過兩任南投縣長，但出身集集，是小區，能否如許淑華保有2015補選在南投市的優勢是重點。

陳學聖提到顏寬恒2021的立委補選，顏家傾盡地方派系、宮廟力量動員，仍略輸一籌，而南投相對無明顯派系組織可倚賴，再加上這是立委選舉，歷來對國民黨友善的原住民，無法參與投票，這都是考驗。他說，國民黨主席朱立倫也關注此問題，但最後能喚起多少的投票率，將是這次補選的決定性指標。