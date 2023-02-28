想當灌籃高手？少年投「保暖神物」進紅綠燈照，成毀損高手下場慘了。

高雄市苓雅區26日晚間有3位民眾在紅綠燈下嬉戲，20歲張姓少年在寒冷的天氣竟糟蹋保暖神氣「暖暖包」，把暖暖包往紅綠燈上砸，還將紅綠燈當成籃框，把暖暖包往紅綠燈罩裡灌，似乎想當灌籃高手高雄版。影片被上傳後，引起民眾撻伐，表示「白目吱吱（形容猴子）沒其他娛樂了」。苓雅分局獲報後通知張男到案，將張男依違反社會秩序維護法，毀損交通號誌公共設施者，裁罰6000元以下罰鍰。

影片中3人先是開心的將暖暖包不停地往上丟，暖暖包落下時，3人像在籃框下搶球一樣，在紅綠燈下跳躍搶奪暖暖包，只差沒技術性的交叉運球、運球過人而已；3人玩過幾輪以後便覺無趣，打算改完投籃遊戲。

張男先是站到面對紅綠燈的前方，隨後開始執行暖暖包「投籃」，在經過幾輪試投後，張男成功的將暖暖包丟進黃燈號誌的燈罩內，張男看見自己似乎成了暖暖包籃球達人，開心的在原地跳躍好幾下，並伴隨著雀躍的笑聲，連拍攝影片的友人都發出笑聲，似乎把這行為當作樂趣。

苓雅分局獲報後，通知張男到案說明，張男表示，只是覺得有趣而已，但這個藉口任誰都無法買單，雖然紅綠燈沒因此故障或毀損，但警方仍將張男依違反社會秩序維護法第75條第2款，毀損交通號誌公共設施者，處以6000元以下罰鍰。