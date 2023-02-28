在大陸今年力求復甦與「穩經濟」背景下，各地不斷加大重大專案投資力道。近期包含廣西、內蒙古、甘肅、江蘇等地陸續發佈省級重大項目名單。據第一財經依各地政府文件及公開報導統計，現階段已有18個省份明確2023年重大專案年度投資，合計達到9.65兆元（人民幣，下同），且這些項目都呈現投資總額增長與結構優化的特點。

以經濟大省的浙江為例，統計到2月21日共計268個、總投資6808億元的重大專案集中開工。據《浙江省擴大有效投資「千項萬億」工程2023年重大專案實施計畫》，2023年推進省重大專案1000個左右，計畫完成投資1兆元以上。

貴州省社科院副院長黃勇表示，重大專案都是超過一定的金額，投資金額大，帶動建設與就業，並對專案周邊地區拉動。一些專案建成之後，經濟效益也很明顯，還有一些建成後能吸引民間資本進入，所以從國家省市縣各級政府都非常重視。

觀察大陸各地今年重大專案名單，投資計畫呈現兩個特點，即總額增長和結構優化。像是甘肅在2022年省列重大項目累計完成投資增長29％基礎上，今年年度計畫投資2512億元、較去年增長13％，專案數量與年度計畫投資都再創新高。

另在結構優化方面，產業投資成為擴大投資重點。比如雲南在計畫報告中明確提出著力擴大產業投資，要讓工業投資增長20％以上，力爭產業投資完成1兆元、占全部投資比重提升至50％以上。