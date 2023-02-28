大陸全國人口負成長的背景下，各省份常住人口變動情況引人關注。近期，陸續有11個省份公佈了2022年末常住人口規模和人口出生率數據，浙江、安徽等9省份實現正成長，合計增量約為86.04萬人，河南、河北2省份人口減少，合計規模達-39萬人。

澎湃新聞報導，常住人口正成長的省份中，浙江以37萬人的增量領跑，安徽、江西、廣西的人口增量都達到10萬級，分別為14萬人、10.58萬人和10萬人。另外，海南去年末常住人口增加6.56萬人，貴州增加4萬人，甘肅增加了2萬人，青海增加1萬人，重慶增加0.9萬人。

其中，浙江、安徽等省份人口規模的擴大得益於機械成長（機械成長率為人口遷入率減去人口遷出率）。如浙江去年自然增加人口僅為0.3萬人，新增淨流入人口規模約為36.7萬人，而安徽自然成長人口為-5.7萬人。

目前公佈了2022年末常住人口變動情況的省份中，河南2022年末常住人口比2021年末減少11萬人，與2021年減少58萬人相比，降幅縮小；河北2022年末常住人口比上年末減少28萬人，與2021年減少16萬相比，降幅擴大。

另外，相較於上一年，上述11個省份2022年人口出生率全數下降，人口死亡率普遍略有上升。