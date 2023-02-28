今天是二二八和平紀念日，國民黨在臉書上表示，這是屬於全體台灣社會的重要節日，不是為了放假，而是希望社會能共同記取歷史、了解和平的重要性，大家一起用愛心與和諧推動和平。

國民黨主席朱立倫於25日率領黨務主管至228和平紀念碑前獻花，表達國民黨的哀思之意。國民黨指出，會秉持愛台灣和愛中華民國的心，持續推動民主自由與社會和諧，促進兩岸與世界的和平。

國民黨表示，我們一起記得、省思過去，不要讓錯誤再度發生，更要一起把握現在、團結努力，讓台灣社會和平安定的向前行，讓大家過好日子。